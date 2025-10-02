В Минэнерго Украины уточнили ситуацию после блэкаута на ЧАЭС

В Минэнерго Украины заявили об отсутствии угроз населению после блэкаута на ЧАЭС
В Минэнерго Украины заявили об отсутствии угроз населению после блэкаута на Чернобыльской атомной электростанции.
«Угроз для населения нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней.
Ранее в Минэнерго Украины заявили о перебое в электроснабжении нового саркофага над разрушенным четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ сообщили, что перебои в электроснабжении Чернобыльской АЭС были быстро устранены.