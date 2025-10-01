МИД: Грета Тунберг с перехваченной Израилем флотилии находится в безопасности

Шведская активистка Грета Тунберг с перехваченной Израилем гуманитарной флотилии находится в безопасности.

Об этом сообщает МИД Израиля.

«Грета и её друзья в безопасности и здоровы», — говорится на странице ведомства в соцсети X.

Израиль направляет суда с гуманитарной флотилии в свой порт.

Ранее сообщалось, что ВМС Израиля начали перехват флотилии, которая пытается доставить гуманитарную помощь в сектор Газа и прорвать морскую блокаду.

По словам организаторов, 47 судов перевозят более 500 активистов.