В МАГАТЭ назвали причину перебоев на Чернобыльской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) озвучило причину перебоев на Чернобыльской АЭС. Об этом агентство сообщило в соцсети X.

© Министерство обороны РФ

По информации МАГАТЭ, перебои произошли из-за потери подключения к линии подстанции «Славутич». Сейчас электроснабжение было восстановлено, но без энергии остается Новый безопасный конфайнмент, который закрывает старый саркофаг.

«Ранее сегодня на Чернобыльской АЭС Украины произошли перебои в подаче электроэнергии из-за потери подключения к линии 330 кВ подстанции “Славутич”. Объект оперативно переключился на резервные линии, и электроснабжение было восстановлено, за исключением Нового безопасного конфайнмента (НБК), который закрывает старый саркофаг, построенный после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Два аварийных дизель-генератора теперь снабжают НБК электроэнергией», — рассказали в МАГАТЭ.

Ранее на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут.