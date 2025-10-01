Спецназ Франции задержал членов экипажа танкера "теневого флота"

Военнослужащие французского спецподразделения Commando Marine задержали двух членов экипажа танкера Boracay (другие названия — Pushpa и Kiwala) в районе порта Сен-Назер, передает телеканал Franceinfo со ссылкой на источники.

Журналисты заметили, что танкер должен был отправиться в индийский порт Вадинар и прибыть туда ориентировочно 20 октября. Вместе с тем, судно, за которым числится порядка 40 нарушений, следовало по необычному маршруту, совершало остановки и стояло на якоре, вместо того, чтобы двигаться в порт назначения.

Странное поведение танкера вызвало интерес французских властей и последующую высадку на борт проверочной группы.

Операция была проведена в среду, 1 октября. Моторная лодка подошла к борту танкера и беспрепятственно высадила спецназовцев.

Французский спецназ высадился на борт танкера «теневого флота»

При осмотре судна часть членов экипажа была задержана, заметили журналисты. В частности, военные задержали капитана танкера и старшего помощника.

В настоящее время следователи морской жандармерии проводят допрос моряков в рамках расследования в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций.