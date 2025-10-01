Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить потоки финансовой помощи и ради этого даже прибегает к обману своих спонсоров.

© Лента.ру

Об этом пишет издание Al Mayadeen.

«Стремясь получить больше финансовой поддержки от западных стран, Владимир Зеленский идет на обман своих спонсоров, искажая информацию о ситуации на линии фронта с российскими войсками в Донбассе», — говорится в материале.

В частности, украинский лидер лжет о несуществующих победах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые якобы могут стать переломным моментом в конфликте, а также скрывает реальные потери ВСУ и провал мобилизации.

Кроме того, пишет издание, на Западе тревожатся из-за большого количества новостей о дезертирстве в ВСУ. Остро стоит и вопрос коррупции — Украина уже потеряла примерно 770 миллионов долларов из-за взяточничества и неудачных сделок по поставке вооружений.

Al Mayadeen отмечает, что из-за бесконтрольной поддержки Украины и введения санкций против России в еврозоне уже начался кризис, и в дальнейшем это может привести к распаду Евросоюза.

Ранее нардеп Верховной Рады Федор Вениславский сообщил, что ежемесячно на Украине мобилизуют около 30 тысяч человек.