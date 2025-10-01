Пашинян рассказал о независимости Армении от ОДКБ и озвучил причины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте в рамках правительственного часа, заявил, что неисполнение странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) своих обязательств перед Арменией фактически привело к обретению страной независимости, сообщает агентство «Новости-Армения».

Пашинян подчеркнул: «Осознав в 2022 году, что ОДКБ не выполнила, не выполняет и не намерена выполнять взятые на себя обязательства по отношению к нам, именно в этот момент мы стали независимыми, так как осознали необходимость полагаться исключительно на собственные силы».

По мнению Пашиняна, система безопасности, предоставляемая ОДКБ, оказалась фиктивной.