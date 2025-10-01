Пашинян рассказал о независимости Армении от ОДКБ и озвучил причины
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте в рамках правительственного часа, заявил, что неисполнение странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) своих обязательств перед Арменией фактически привело к обретению страной независимости, сообщает агентство «Новости-Армения».
Пашинян подчеркнул: «Осознав в 2022 году, что ОДКБ не выполнила, не выполняет и не намерена выполнять взятые на себя обязательства по отношению к нам, именно в этот момент мы стали независимыми, так как осознали необходимость полагаться исключительно на собственные силы».
По мнению Пашиняна, система безопасности, предоставляемая ОДКБ, оказалась фиктивной.
«Это лишь механизм, препятствующий полноценному развитию нашего государства. В 2020 году мы еще не осознавали этого в полной мере», — добавил он.