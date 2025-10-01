В Катаре прокомментировали указ Трампа о гарантиях безопасности эмирату

Доха расценивает указ президента США Дональда Трампа как важный шаг для укрепления прочных отношений в сфере обороны между двумя странами, пишет пресс-служба МИД Катара на официальном сайте.

Американский лидер в среду, 1 октября, подписал указ, согласно которому Вашингтон будет рассматривать любое вооружённое нападение на Катар как угрозу собственной безопасности.

«МИД Катара расценивает указ как закрепление прочных исторических отношений между Катаром и США на основе сотрудничества и партнерства в сфере посредничества и прекращения конфликтов, а также установления безопасности и мира во всем мире», — пояснили дипломаты.

В министерстве отметили, что Доха также считает подписание указа важным шагом на пути укрепления прочных оборонных отношений между странами.

Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катару

Напомним, что в июне 2025 года иранский Корпус стражей Исламской революции объявил о нанесении удара возмездия по базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре.

В сентябре израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе в тот момент, когда в ней находились члены политбюро организации, прибывшие в Катар с тем, чтобы провести мирные переговоры с Израилем.

Ранее сообщалось, что атака ЦАХАЛ на офис ХАМАС в столице Катара, которая вызвала глубокое возмущение властей эмирата и других арабских стран, стала отправной точкой, которая ускорила разработку и публикацию нового плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа.