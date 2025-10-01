Власти Великобритании и премьер-министр Кир Стармер пытаются компенсировать активностью во внешней политике, в том числе и русофобией, непонимание того, как решить проблемы внутри страны. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал почетный профессор политологии Кентского университета королевства Ричард Саква.

По его словам, властям Великобритании «намного проще обратиться к внешней политике, где есть готовые ответы».

«Это не отвлечение народа от домашних проблем, это компенсация активности со стороны властей как таковых и Стармера в частности», — сказал Саква.

Политолог напомнил, что с его назначением на пост премьера в стране распространилась шутка о том, что лидер королевства не появляется в государстве. Саква считает, что это связано с неспособностью правительства лейбористов сформулировать последовательную внутреннюю политику, поэтому Стармеру и пришлось заниматься другими вопросами.

При этом политолог указал, что даже во внешней политике нынешнее руководство Великобритании отчасти продолжает продвигать линию, которая досталась ей от правительства консерваторов.

«Стармер унаследовал некоторые политики от предыдущих властей и продолжил их. Так, он стопроцентно привержен продолжению войны на Украине, пока не будет найден военный путь решения. Поэтому на первый план и вышла традиционная русофобия», — уверен Саква.

Также он прокомментировал высказывания премьер о Палестине. По словам политолога, Стармер «вызвал обширное недовольство на домашней сцене из-за своего же не критического произраильского подхода».