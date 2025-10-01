Трамп заявил, что через месяц встретится с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует через "четыре недели" встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить с ним экспорт американской сои в Китай.

"Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си [Цзиньпином], и соевые бобы будут одной из главных тем обсуждения", - написал он в Truth Social.

"Выращивающие соевые бобы фермеры из нашей страны страдают, потому что Китай исключительно из "переговорных" соображений не покупает их продукцию", - добавил он. "Мы заработали так много денег на пошлинах, что собираемся взять небольшую их часть и помочь нашим фермерам. <…> Сонный [экс-президент США] Джо Байден не обеспечил того, чтобы выполнялось наше соглашение с Китаем, по которому они должны были покупать наши сельскохозяйственные продукты на миллиарды долларов", - указал президент США.

Ранее Трамп заявлял, что договорился о встрече с Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проходить с 31 октября по 1 ноября в Республике Корея. Он также указывал, что в начале 2026 года планирует нанести визит в Китай.