Трамп назвал причины отправки подразделений нацгвардии в Орегон

Президент США Дональд Трамп направил подразделения национальной гвардии в Орегон из-за «усугубляющегося беззакония» и нападений на федеральных служащих.

Его слова приводит РИА Новости.

«Наши замечательные федеральные офицеры не смогли обеспечить исполнение закона в Орегоне. «Антифа» и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона», — сказал глава Белого дома.

По словам американского лидера, подразделения нацгвардии задействованы для восстановления закона и порядка, прекращения хаоса и разрушений.

28 сентября штат Орегон подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за его указ о вводе национальной гвардии в Портленд для борьбы с терроризмом.

27 сентября глава Белого дома на странице в соцсети Truth Social написал, что поручил «военному министру» Питу Хегсету предоставить войска для защиты «опустошенного войной» Портленда и объектов миграционной полиции ICE от «Антифа» и «других внутренних террористов».