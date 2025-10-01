На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

После обстрела энергетического объекта в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел блэкаут.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает «Страна.ua».

«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

Отмечено, что именно этот объект призван защищать окружающую АЭС территорию от выброса радиоактивных веществ в воздух.

Ранее об атаке беспилотников на город сообщил военкор Юрий Котенок. Он заметил, что Славутич был полностью обесточен после удара по местной подстанции. Помимо этого, в городе зафиксировали перебои с водоснабжением.