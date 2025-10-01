Белый дом решил воспользоваться шатдауном

Белый дом подтвердил, что намерен воспользоваться частичной приостановкой работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования (шатдауном) для дальнейшего сокращения численного американского государственного аппарата.

"Это означает, что некоторые люди будут уволены", - заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя шатдаун на брифинге для журналистов в Белом доме.

В аналогичном ключе высказалась на этом мероприятии и пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт.

"Мы считаем, что увольнения [в структурах исполнительной ветви власти] вот-вот произойдут. Они, к сожалению, являются последствием этого шатдауна", - сказала она, затруднившись уточнить, насколько масштабным может оказаться сокращение кадров. "Конкретной процентной доли у меня нет", - заверила в связи с этим Ливитт. "Эти увольнения, к сожалению, произойдут очень скоро", - отметила официальный представитель Белого дома.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Дональда Трампа.