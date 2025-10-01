В Днепре погас свет после зеленой вспышки в полнеба

Украинские СМИ публикуют запись с видеорегистратора из Днепра (Днепропетровска), на которой запечатлена яркая вспышка в половину неба, после чего в городе пропало электрическое освещение.

На видео снято, как яркий сине-зеленый всполох на мгновение освещает небо, после чего гаснут уличные фонари вдоль автодороги.

При этом, как пишут СМИ со ссылкой на энергокомпанию ДТЭК, повреждений или замыканий на днепровских электросетях не фиксировалось.

Отмечается, что в городе сохраняются перебои с электроэнергией, а власти ищут причину зеленой вспышки.

По сообщениям российских военкоров, предположительно, в городе взорвались трансформаторы.

Кроме того, на Украине сообщали об атаках на энергообъекты в Киевской области, после чего без света остались Киевщина и Черниговщина.