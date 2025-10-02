Госсекретарь США заявил, что шатдаун угрожает безопасности страны

CNN: Ассоциация агентов ФБР заявила об угрозе нацбезопасности США из-за шатдауна
Угроза национальной безопасности США возникла из-за шатдауна федерального правительства. Об этом предупредила Ассоциация агентов ФБР.
В письме организации, текст которого приводит телеканал CNN, отмечается, что шатдаун может подорвать способность ФБР выполнять свои обязанности в то время, когда США «сталкиваются с беспрецедентным спектром угроз нацбезопаснсоти и преступности».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что шатдаун правительства ослабляет позиции Вашингтона на мировой арене.