CNN: Ассоциация агентов ФБР заявила об угрозе нацбезопасности США из-за шатдауна

Угроза национальной безопасности США возникла из-за шатдауна федерального правительства. Об этом предупредила Ассоциация агентов ФБР.

Госсекретарь США заявил, что шатдаун угрожает безопасности страны
В письме организации, текст которого приводит телеканал CNN, отмечается, что шатдаун может подорвать способность ФБР выполнять свои обязанности в то время, когда США «сталкиваются с беспрецедентным спектром угроз нацбезопаснсоти и преступности».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что шатдаун правительства ослабляет позиции Вашингтона на мировой арене.