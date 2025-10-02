Стало известно о планах РФ инициировать выборы нового генсека ООН

Россия намерена запустить процесс выбора нового генерального секретаря ООН в период своего председательства в Совете Безопасности в октябре текущего года, сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам дипломата, Москва рассчитывает начать соответствующую процедуру именно в этот месяц. При этом он уточнил, что совместное письмо председателей Генассамблеи и Совбеза, необходимое для запуска механизма, может быть подготовлено не сразу. В прошлый раз документ был составлен лишь в середине декабря.

С 1 октября 2025 года Россия возглавила работу Совбеза ООН. Как отметил Небензя, в течение месяца запланированы два ключевых события. 23 октября пройдёт ежеквартальная встреча по ситуации на Ближнем Востоке, уровень которой Москва намерена повысить. А 24 октября состоятся открытые дебаты на министерском уровне, приуроченные к 80-летнему юбилею ООН.

В настоящий момент пост генерального секретаря занимает Антониу Гутерриш из Португалии. Он стал девятым руководителем организации и приступил к исполнению обязанностей 1 января 2017 года. Формально число пятилетних сроков для главы ООН не ограничено, однако ни один из предшественников не занимал этот пост дольше десяти лет. Второй мандат Гутерриша истекает в конце 2026 года.