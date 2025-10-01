Вице-президент США обвинил демократов в остановке работы правительства

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил партию демократов в остановке работы правительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Вэнса, демократы в сенате остановили работу правительства США, поскольку требовали средства на медицинские льготы для нелегальных мигрантов.

«Левое крыло демократов в сенате закрыло правительство, потому что мы отказались дать им сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных мигрантов», — заявил он.

По мнению Вэнса, налогоплательщики не должны финансировать льготы для тех, кто незаконно находится в США. При этом, он также подчеркнул, что республиканцы не отказываются работать над снижением стоимости медицины, но такие обсуждения не должны вестись под угрозой закрытия правительства.

«Я согласен с ними. Конечно, мы все хотим, чтобы американцы имели доступ к недорогому здравоохранению, давайте работать вместе над этим. Но вы не закрываете правительство, вы не берете его в заложники только потому, что хотите вести переговоры о стоимости здравоохранения», — добавил он.

Ранее правительство США остановило работу.