Отказ Вашингтона отправлять военных на Украину якобы является «слабостью» как администрации президента США Дональда Трампа, так и его предшественника Джо Байдена. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Уже весной 2022 года наши американские партнеры заявили, что не будут направлять солдат (...) Мы неоднократно говорили Москве, чего мы делать не будем. Это признак слабости», — сказал глава государства.

Макрон добавил, что ситуация вокруг Украины говорит о «стратегической неоднозначности». При этом он призвал Европейский союз (ЕС) снизить свою военно-политическую зависимость от США.

Ранее в комментарии «Ленте.ру» венгерский политический эксперт, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Габор Штир заявил, что милитаризация ЕС под предлогом угрозы со стороны России позволит руководству объединения развязать себе руки. Он указал, что европейские элиты также видят в развитии военно-промышленного комплекса возможность выйти из продолжающегося экономического кризиса, однако подобная политика может помочь лишь частично.