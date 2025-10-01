Дуров приехал в школу в Казахстане

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посетил казахстанскую школу для одарённых сельских детей IQanat, где рассказал о своих первых шагах в программировании и поделился мнением о будущем искусственного интеллекта.

«В нашу школу к сельским детям приехал попечитель IQanat и основатель Telegram Павел Дуров», — говорится в Telegram-канале школы.

Дуров прогулялся по кампусу и в течение нескольких часов общался со школьниками.

Он рассказал ученикам, как шкодничал в школе и достигал первых успехов в программировании.

В августе в день 12-летия Telegram Дуров рассказал о трёх важных принципах своего отца, которые он хотел бы применить в работе мессенджера: задавать тренды, приносить радость и ставить совесть на первое место.