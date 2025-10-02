Огни на статуе Свободы в Нью-Йорке могут отключить из-за шатдауна

Знаменитую статую Свободы в Нью-Йорке могут закрыть и обесточить в связи с тем, что в ближайшие дни закончатся средства, выделенные федеральным бюджетом на ее содержание. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, власти не могут выделить деньги — с 1 октября работа федерального правительства приостановлена, а власти штата Нью-Йорк не собираются оплачивать содержание одной из главных достопримечательностей мегаполиса.

«Факел статуи может буквально погаснуть, и не из-за действий Бога, ужасного шторма, наводнения или урагана, а из-за того, что [президент США] Дональд Трамп и республиканцы в Вашингтоне вынудили правительство прекратить работу», — заметила губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул.

По ее словам, даже во время карантина из-за пандемии коронавируса статуя оставалась открытой.

Напомним, что федеральное правительство США приостановило работу после того, как Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования здравоохранения.

На время шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство государственных служащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, сотрудники экстренных служб будут работать без зарплаты.

За последние 40 лет подобные кризисы происходили более 20 раз, а самый продолжительный — зимой 2018–2019 годов — длился 35 дней.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Трамп рассматривает шатдаун как возможность радикально реформировать госаппарат и наказать политических оппонентов.

Журналисты заметили, что вместо стандартной процедуры временного отпуска сотрудников без сохранения зарплаты Белый дом предупредил о грядущих массовых увольнениях и «необратимом» сворачивании ряда программ, поддерживаемых демократами.