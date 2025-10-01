В Европе увидели опасность в риторике главы ЕК

Воинственная риторика главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по отношению к России грозит полной катастрофой не только для Европы, но и для РФ. Об этом у себя на странице в X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, Европа «совершает ужасную ошибку, готовясь к войне с Россией к 2030 году».

«Инвестиции в тяжелую военную промышленность не принесут ничего, кроме разрушений. Фон дер Ляйен подвергает Европу опасности своей воинственной риторикой, нам не следует пытаться отказаться от американской системы безопасности и строить свою собственную. Конечным результатом всей этой политики станет полная катастрофа как для Европы, так и для России», — написал Мема.

Он уверен, что также как «нельзя подливать масло в огонь, чтобы потушить его, так и нельзя перевооружить Европу, чтобы построить мир».

«На месте президента России Владимира Путина я бы не ждал перевооружения Европы, а воспользовался бы преимуществом. Дело в том, что РФ все еще надеется на диалог с Европой, в то время как мы готовимся к борьбе с ней на всех уровнях», — заключил Мема.

В марте ЕК представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позже ее переименовали в «Готовность-2030». Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет.