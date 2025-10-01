Трамп подписал указ о гарантиях безопасности

Президент США Дональд Трамп подписал указ о предоставлении гарантий безопасности Катару от нападения извне.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документ, опубликованный ранее Белым домом.

«Соединенные Штаты будут рассматривать любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критически важную инфраструктуру Государства Катар как угрозу миру и безопасности Соединенных Штатов», — отмечается в документе.

Дополнительно подчеркивается, что Катар является важным союзником США, который своими функциями посредника помогает урегулировать региональные конфликты. При этом в тексте не указана ни одна страна, которая гипотетически могла бы представлять угрозу монархии.

23 июня Иран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в ответ на удар США по ядерной инфраструктуре Исламской Республики.

Однако 9 сентября также Армия обороны Израиля нанесла удар по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе.