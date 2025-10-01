Соседи взъелись на принца Уильяма и Кейт Миддлтон из-за парка

Часть общественного парка закроют после переезда монарших особ. Решение вызвало возмущение жителей Лондона, пишет The Sun.

Решение об ограничении входа в одну из частей Большого Виндзорского парка продиктовано мерами безопасности: стоящий неподалеку особняк Форест-Лодж в качестве своей новой резиденции выбрали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Переезд запланирован на ближайшие месяцы.

Частичное закрытие парка привело местных жителей в негодование.

«Многие из нас выгуливают здесь собак уже 20 лет, так что когда нам говорят, что мы больше не можем этого делать, это словно удар под дых», — жалуются лондонцы.

По их словам, о закрытии парка им сообщили всего за несколько дней, при этом за содержание его территории горожане платят ежегодно. После этого многим придется ехать на машине, чтобы добраться до ближайшей парковой зоны с разрешенным выгулом собак.

Огражденная часть Большого Виндзорского парка будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением. В нем высадят деревья и кустарники, а вдоль его границ выстроят новый забор, который скроет от посторонних глаз королевский особняк.

Ранее сообщалось, что премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов разрешили снести историческое поместье в английском графстве Суррей. Усадьба располагается вблизи заповедника Чобхэм Коммон — природоохранной зоны с вересковыми пустошами в бассейне Темзы.