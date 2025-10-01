Десятки адвокатов пожаловались на Саркози

Адвокат Жером Жюсти от лица 20 членов адвокатских коллегий Парижа, Кана и Монпелье подал жалобу в прокуратуру Парижа на экс-президента Николя Саркози из-за его заявлений о вынесенном ему приговоре, передает телеканал BFMTV.

Ранее стало известно, что суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

Экс-президент в интервью Journal du Dimanche заметил, что решение суда «нарушило все границы верховенства закона». Он добавил, что не преклонится перед лицом «лжи, заговора и оскорблений».

«Через неделю после вынесения приговора Николя Саркози 20 адвокатов подали жалобу на бывшего президента за «неуважение к суду» и «посягательство на авторитет правосудия», — пояснили журналисты.

Истцы подчеркнули, что слова Саркози не могут рассматриваться как обычная критика решения суда, они являются преднамеренной дискредитацией судебного института с целью ослабить доверие граждан к беспристрастности правосудия.

Жена приговоренного к пяти годам тюрьмы Саркози посетила модный показ в Париже

Журналисты уточнили, что посягательство на авторитет суда является во Франции уголовным правонарушением и карается шестью месяцами тюрьмы и штрафом в €7,5 тыс.

Ранее техномагнат Илон Маск назвал «тиранией» ситуацию во Франции, Германии, Румынии, где власти подвергают правых политиков судебному преследованию, дискриминации и лишению гражданских прав.