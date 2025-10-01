Пашинян потребовал объяснений от Баку из-за одного термина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Азербайджан должен разъяснить, почему использует термин "Зангезурский коридор" и что понимается в рамках данного понятия.

"Если окажется, что речь идет, скажем, о пути Зангелан - Горадиз, то нас это не касается, поскольку он не имеет никакого отношения к нашей территории. <...> Это название задевает нерв в армянском обществе", - отметил он, выступая в парламенте.

Пашинян напомнил, что название "Зангезурский коридор" не используется ни в одном документе, подписанном с Азербайджаном 8 августа в Вашингтоне. Он также добавил, что Армения начинает работы по проектированию железной дороги, и предложил Азербайджану как можно скорее реализовать достигнутые договоренности.

Пашинян заявил, что Армения и США начали обсуждать детали открытия "Пути Трампа"

В Азербайджане "Зангезурским коридором" называют возможный коммуникационный путь через Армению, который может соединить основную часть страны с Нахичеванью. Ереван воспринимает этот термин как территориальные притязания.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".