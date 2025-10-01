Стратегия Украины в конфликте с Россией выглядит абсурдной и несостоятельной из-за ее же политики. Об этом у себя на странице в X заявил журналист Томас Фази.

По его словам, ключевой аспект, который делает стратегию Киева о победе любой ценой «донельзя абсурдной», заключается в том, что «даже если бы у Украины был шанс вернуть территории, то это имело бы мало смысла со стратегической точки зрения». Фази считает, что у страны «никогда не было реальных шансов» заново занять территории, подконтрольные России.

Кроме того журналист обратил внимание на национальную стратегию, которая развивается на Украине с 2014 года. Он отметил, что она также противоречит стремлениям Киева и в целом является самоубийственной для страны. Фази убежден, что Украине «было бы лучше просто отделить от себя пророссийские регионы».