Зеленский присвоил статус «городов-героев» ряду населенных пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил статус «городов-героев» некоторым прифронтовым населенным пунктам. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующий документ.

Такой статус получили Павлоград, Никополь и Марганец в Днепропетровской области, а также Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск и Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, он был присвоен Гуляйполю и Орехову в Запорожской области, Вознесенску и Баштанке в Николаевской области, Сумам и Тростянцу в Сумской, Купянску в Харьковской и Староконстантинову в Хмельницкой области.

Издание отмечает, что Староконстантинов, в отличие от других городов из этого списка, располагается в глубоком тылу, но возле него находится военный аэродром, где, предположительно, базируются истребители F-16. Поэтому Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по этому объекту.

29 сентября Зеленский заявил на Варшавском форуме по безопасности, что Россия не будет устанавливать новые границы Украины. Так он ответил на вопрос о том, готов ли Киев идти на территориальные уступки для завершения конфликта. В ответ на это украинский лидер повторил, что границы его страны определены ее конституцией.