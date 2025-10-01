Франция работает над «обновлением» своей ядерной доктрины.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в беседе с газетой FAZ.

«Французский ядерный зонтик существует. В настоящее время я работаю над обновлением нашей доктрины и хотел бы продолжить углубление нашего стратегического диалога с европейцами, которые этого хотят. В любом случае, с 1962 года существует европейское измерение. В начале 2026 года я выступлю с речью о ядерной доктрине», — отметил он.

В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французским властям следует охладить пыл и не забывать о наличии у российской стороны сил ядерного сдерживания.

В Кремле указали на важный пункт в обновленной ядерной доктрине РФ

На сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Франции ранее опубликовали «Стратегический национальный обзор» (RNS) страны за 2025 год. В обзоре более 80 раз упоминаются термины «Россия», «российский» и «Москва». По оценке французских властей, в ближайшие 3-5 лет возможно проявление «агрессии» со стороны России.