Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что третья мировая война может начаться в любой момент из-за ошибки одной из крупных держав. Об этом глава венгерского правительства заявил перед началом саммита ЕС в Копенгагене.

"Ситуация сейчас такова, что мировая война может начаться из-за одной ошибки", - сказал Орбан.

Он подчеркнул, что конфликтная ситуация в настоящее время настолько напряженная, что если кто-то из серьезных игроков на мировой арене совершит ошибку, это может привести к серьезным последствиям и даже спровоцировать мировую войну. В этом, по его мнению, заключается главная проблема сегодняшнего дня.

Тупиковая ситуация: какой будет третья мировая война

В своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил отдельное внимание на то, что ни Киев, ни его спонсоры не понимают всей остроты сложившейся ситуации и не стремятся к урегулированию украинского конфликта путем переговоров. В ходе пресс-конференции после выступления на Генассамблее глава российской дипломатии подчеркнул, что рассуждения европейских и натовских политиков о возможности развязывания третьей мировой войны, которые звучат все чаще в последнее время, особенно тревожат на фоне милитаризации Европы под антироссийскими лозунгами.