Президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил о необходимости соблюдать международное право, отвечая на вопрос журналиста об использовании Евросоюзом (ЕС) замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters.

Французский лидер уже признавал невозможность конфискации суверенных активов России без нарушения международного права. В интервью телеканалу CBS News Макрон заявил, что нарушение этого права может обернуться «началом полного хаоса».

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.

Газета Politico писала, что Европейская комиссия 1 октября на неформальном саммите в Копенгагене выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине.

Идею задействовать российские активы поддержали ещё три европейские страны

В публикации отмечалось, что выделенные средства будут передаваться Украине траншами в качестве кредитов. Информации о количестве траншей при этом авторы материала не привели.