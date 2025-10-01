Пока вы не уснули: смачная пощечина Трампа Евросоюзу и громкое заявление Зеленского

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп отвесил смачную пощечину Евросоюзу

© FRANCIS CHUNG/EPA/TACC

Дональд Трамп в очередной раз унизил европейские страны. Так оценили заявление президента США о возможности для Украины вернуть территории при помощи ЕС в итальянском издании Il Fatto Quotidiano.

По версии итальянских журналистов, только государство-спутник, которое потеряло всякое критическое мышление, способно поверить, что Трамп говорил всерьез. На самом деле американский лидер захотел отвесить смачную пощечину Европейскому союзу, утверждают авторы статьи.

Читать новость полностью

Зеленский сделал громкое заявление

России не удастся «стереть» Украину, она без сомнения выстоит в ходе конфликта. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Он заявил, что любая попытка «подчинить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается». Все попытки «стереть» ее завершались тем, что «враждебные империи рассыпались», сказал глава государства.

Читать новость полностью

Стала известна причина приостановки Октоберфеста в Мюнхене

Полиция Мюнхена проводит расследование после взрывов и пожара в жилом доме, поэтому проведение праздника Октоберфест приостановлено. Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте полиции в соцсети X.

Сегодня утром в Мюнхене прогремели взрывы. Полиция оцепила территорию в районе улицы Лерхенауэр-штрассе. Местным жителям и водителям рекомендовано избегать этого района или объезжать его.

Читать новость полностью

«Не русским решать»: стало известно о хамской выходке Келлога

© Andreas Stroh/ZUMA/TACC

Специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что Россия не должна участвовать в принятии решения об отправке иностранных сил на Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на выступление Келлога на форуме в Варшаве.

В сентябре во Франции прошел саммит, посвященный гарантиям безопасности для Украины. На встрече в Париже обсуждалась возможность создания международных миротворческих сил. По итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы принять участие в обеспечении гарантий для Киева, когда Россия и Украина заключат соглашение.

Читать новость полностью

Песков анонсировал выступление Путина

Выступление президента России Владимира Путина на Международном дискуссионном клубе «Валдай» ждут во всем мире. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что выступления Путина получаются очень содержательными, их долго обсуждают и анализируют.

Читать новость полностью

Раскрыта афера Евросоюза и Киева с российскими активами

Европа снова ссорится из-за замороженных после начала СВО российских активов. В Брюсселе ищут способы присвоить эти средства, избегая обвинений в коррупции, передает kp.ru.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать «репарационный кредит», который будет выплачиваться траншами на определенных условиях. При этом активы не будут конфискованы, а Украина должна вернуть кредит, если Россия выплатит репарации.

Читать новость полностью

Макрон предупредил об угрозе "полного хаоса"

Президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил о необходимости соблюдать международное право, отвечая на вопрос журналиста об использовании Евросоюзом (ЕС) замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters.

Французский лидер уже признавал невозможность конфискации суверенных активов России без нарушения международного права. В интервью телеканалу CBS News Макрон заявил, что нарушение этого права может обернуться «началом полного хаоса».

Читать новость полностью

Что меняется в личных финансах россиян с октября

© SimoneN/iStock.com

С 1 октября 2025 года в России вступают в силу важные финансовые изменения: индексируются зарплаты и пенсии, часть социальных выплат переводят в формат цифровых рублей, банки усиливают безопасность операций, а самозанятые и малый бизнес получают право на кредитные каникулы. Подробнее обо всех нововведениях — в нашей статье.

Читать новость полностью

«Отравления и судороги»: в России выявили опасный чай

Более 111 тонн чая с пестицидами выявили в России с начала 2025 года. Как сообщает «Известия», эксперты утверждают, что такая продукция может негативно повлиять на здоровье, а многие из обнаруженных веществ даже не зарегистрированы в РФ.

Чай с пестицидами выявляли у семи крупнейших производителей. В их числе компании, которые выпускают продукцию под брендами Tess, Greenfield, Kioko, «Золотая чаша», «Беседа», Eastford, «Три дружных слона», «Города России», «Необычайный», TeaTale и другими. В ходе проверок Роспотребнадзора и Россельхознадзора в чае были обнаружены более 20 веществ: ацетамиприд, бифентрин, динотефуран, дифеноконазол, карбендазим, лямбда-цигалотрин и другие.

Читать новость полностью

Опубликован список автомобилей для работы в такси с 1 марта 2026 года

© Александр Авилов /Агентство «Москва»

Стало известно, какие машины смогут работать в такси с весны следующего года.

Автомобили Lada, «Москвич», УАЗ, Sollers, Evolute и ещё несколько других марок включены в список транспортных средств, которые будут допущены к работе в такси в России с 1 марта 2026 года. Первую редакцию перечня машин опубликовал Минпромторг РФ.

Читать новость полностью