Названо катастрофическое последствие вхождения Украины в ЕС

Вопрос гипотетического вхождения Украины в Европейский союз (ЕС) расколет объединение из-за существующих противоречий.

Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в комментарии корреспонденту «Ленты.ру».

«Даже те страны, которые это [вступление Украины в ЕС] поддерживают, должны радоваться, что такие государства, как Венгрия и Словакия блокируют это, иначе они столкнутся с экономической катастрофой (...) Я не думаю, что в этом вопросе будут подвижки, и это очередной вопрос, который расколет Европу», — рассказал исследователь.

Дизен напомнил, что среди стан-участниц Евросоюза немало тех, кто все больше склоняется к прекращению поддержки Киева. Например, он указал на Польшу, где несмотря на большую военную помощь растут антиукраинские настроения. По его словам, Варшава понесет большие потери, в случае вступления Украины в объединение.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его ждет «бой в клетке» на неформальном саммите Евросоюза в Копенгагене, поскольку европейские лидеры оказывают давление на Будапешт в вопросе Украины. Глава правительства указал, что в Европе нет единства относительно членства Киева в сообществе.