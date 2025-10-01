Макрон заявил о конфронтации Европы с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон завил, что Европа находится в конфронтации с Россией, и не должна проявлять слабости.

Его слова приводит телеканал BFMTV.

«Мы в конфронтации с Россией, которая уже несколько лет является очень агрессивным актором в нашем информационном пространстве, особенно в контексте выборов, которая приумножила кибератаки, которая начала захватническую войну на Украине, которая использует ядерную угрозу и сегодня провоцирует в воздушном пространстве», — заявил Макрон.

Он также призвал усиливать военный потенциал Европы с помощью ракет большой дальности и систем защиты от БПЛА. На фоне «различных атак» якобы со стороны России ответ должен быть «оперативным», считает президент Франции.

Нельзя проявлять «никакой слабости», и каждый, кто нарушает воздушное пространство ЕС должен «подлежать наказанию», сказал Макрон.

29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.