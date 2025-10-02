СМИ: Израиль перехватил девять судов флотилии "Сумуд"

Израильские военные перехватили девять судов флотилии "Сумуд", перевозившей гуманитарную помощь для сектора Газа. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на международную морскую инициативу "Флотилия стойкости".

© Газета.Ru

Как передает телеканал, израильское военно-морское судно преднамеренно протаранило одно из судов флотилии, военные страны применили водометы и грубо обращались с людьми на борту. Во "Флотилии стойкости" подчеркнули, что ее корабли направлялись в Газу, а не в "оккупированные порты", как утверждали ВМС Израиля.

Вечером 1 октября военные суда Израиля окружили флотилию "Сумуд", потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи кораблей и активисты, среди которых была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг, начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними оборвалась.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что израильское правительство обвинило флотилию в попытке провокации. Изначально сообщалось о задержании двух флагманских судов флотилии - "Альма" и "Сириус".