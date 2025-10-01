Специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что Россия не должна участвовать в принятии решения об отправке иностранных сил на Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на выступление Келлога на форуме в Варшаве.

В сентябре во Франции прошел саммит, посвященный гарантиям безопасности для Украины. На встрече в Париже обсуждалась возможность создания международных миротворческих сил. По итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы принять участие в обеспечении гарантий для Киева, когда Россия и Украина заключат соглашение.

При этом The New York Times писала, что многие крупные европейские страны, включая Германию и Италию, по примеру США исключили отправку своих войск на Украину. Россия неоднократно заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине.

«Это не русским решать, окей? По поводу размещения войск. Это решение Украины. Суверенное решение нации», - сказал Келлог.

Отвечая на вопрос о недавних инцидентах в воздушном пространстве НАТО, Келлог заявил, что в ответ Евросоюзу стоит «повышать уровень риска». В то же время он подчеркнул, что понимает опасность такого подхода.

Келлог заявил, что Россия не побеждает на Украине

На вопрос о том, как провести трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Келлог ответил, что «нужно сделать это [ведение конфликта - прим.ред.] почти непомерно затратным». Он заявил, что Вашингтон работает над вторичными санкциями и над тем, чтобы «люди не покупали нефть». Келлог подчеркнул, что российское топливо все еще покупают в Европе.