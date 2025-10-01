ЕС «трещит по швам»: будущее союза под угрозой

На горизонте пяти лет существует вероятность распада Европейского союза на макрорегионы. Таким мнением поделился с NEWS.ru Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

Как уточнил собеседник, Еврокомиссия своими действиями усиливает разногласия между странами-членами ЕС. По его словам, «Европейский союз трещит по швам ввиду того, что все больше людей не хотят выполнять решения Еврокомиссии».

Политолог подчеркнул, что Германия в настоящее время играет ведущую роль в Европейском союзе, определяя многие процессы и направления развития. В связи с этим можно ожидать усиления противоречий между странами-членами ЕС, полагает он. Перенджиев не исключает, что в ближайшие пять лет это может привести к формированию внутри ЕС так называемых «маленьких Евросоюзов».

По его словам, ЕС стал более самостоятельным, но из-за сокращения ресурсов возникает конфликт с национальными лидерами. Как сообщил Перенджиев, они понимают, что поддержка Еврокомиссии ведет к утрате контроля над ресурсами и власти. Он подчеркнул, что в ЕС сейчас нарастают разногласия на макрорегиональном уровне.