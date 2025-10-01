Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины убитому депутату Верховной Рады Андрею Парубию.

Об этом передает издание «Страна.ua».

«За выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность постановляю: присвоить звание Герой Украины (...) Парубию Андрею», — указано в указе украинского президента.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила, что засекретила дело об убийстве Парубия.

30 августа Парубий получил летальное ранение из огнестрельного оружия во Львове. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался местный житель Михаил Сцельников.