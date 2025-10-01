Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости противодействовать Еврокомиссии (ЕК), чтобы остановить вмешательство в повседневную жизнь людей.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы должны вставить палки в колеса этой машине в Брюсселе», — высказался глава немецкого правительства на встрече с представителями бизнеса.

Он подверг резкой критике руководителя ЕК Урсулу фон дер Ляйен из-за попыток ввести новые налоги и расширить бюджет Евросоюза. По мнению канцлера, Брюссель «перегнул палку», поэтому часть полномочий Евросоюза следует вернуть национальным правительствам, например те, что касаются оборонного планирования.

Мерц пообещал составить список конкретных требований и представить его другим европейским лидерам.

По данным агентства, конфликт между фон дер Ляйен и Мерцем возник из-за Киева. Отмечается, что канцлеру ФРГ не понравились утверждения главы ЕК о якобы согласованной стратегии по отправке европейских солдат на Украину.