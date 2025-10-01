Традиционный чемпионат по лени стартовал в Черногории. Участникам соревнования нужно лежать и ничего не делать. Победу одержит тот, кто пролежит дольше всех остальных.

Уточняется, что встать можно только раз в восемь часов и всего на 15 минут. Главный приз — две тысячи евро (около 200 тысяч рублей). При этом отобранным на чемпионат участникам предоставляются еда и напитки, передает The Montenegro Times.

До этого египетский тяжелоатлет и чемпион мира по пауэрлифтингу Ашраф Мохамед вошел в Книгу рекордов Гиннесса, сдвинув зубами корабль весом 700 тонн. Мохамед не только справился с задачей, но и превзошел предыдущий мировой рекорд украинца Олега Скавыша, который тянул судно весом более 600 тонн.

Недавно шестикратный чемпион мира по скейтбордингу бразилец Сандро Диас съехал с рампы высотой 22 этажа и установил два мировых рекорда. Об этом сообщила пресс-служба компании Red Bull. Скейтбордист съехал с 22-этажного здания в Бразилии, высота которого составляет 75 метров и вдоль которого установили рампу. Во время спуска скорость спортсмена превышала 100 километров в час. Эти показатели внесли в Книгу рекордов Гиннесса.