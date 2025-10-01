В Румынии допустили реинтеграцию Приднестровья в состав Молдавии

Президент Румынии Никушор Дан допустил реинтеграцию Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в состав Молдавии на правах автономии при дальнейшем вступлении страны в Европейский союз.

Об этом он сказал в интервью Euronews.

«Я считаю, что это можно сделать с Приднестровьем со статусом, как у Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова», — сказал политик.

По мнению Дана, Евросоюз мог бы рассматривать границу союза, включающую такие территории в рамках Молдавии.

1 октября президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости найти решение, чтобы российские военнослужащие покинули территорию Приднестровья «мирным путем».

Глава государства заверила, что у Кишинева есть экономический план, который предусматривает «реинтеграцию» региона, и задача состоит в том, чтобы граждане Приднестровья поняли, что уровень жизни в Молдавии выше.