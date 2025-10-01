Референдумы в Одессе и Николаеве можно будет провести только после освобождения этих территорий, когда люди поверят, что Россия никуда не уйдет. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого приводит «Царьград».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что Одесса и Николаев вошли бы в состав России, если бы в этих городах прошли референдумы. По его словам, на юге Украины «всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России».

В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

Однако координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обратил внимание на то, что жители Одессы и Николаева могут бояться повторения ситуации с Херсоном, когда российские войска вынуждены были отступить.

«Если бы мы сегодня зашли, то завтра провести референдум было бы невозможно. Люди боятся, люди помнят, что мы ушли из Херсона. Мы должны были вернуться через пару недель, и некоторые остались, их расстреляли», — пояснил он.

При этом Лебедев констатировал, что многие местные жители покинули Николаевскую область, и сейчас в регионе «процентов 25-30 — проукраинские ярые беженцы».

«Когда мы будем наступать, тогда они убегут. А оставшиеся люди, конечно, будут за нас. Тут сомнений вообще нет», — заметил он.

Напомним, что по итогам проведенного в 2014 году референдума в состав России вошел Крым. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. А в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях также прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. При этом Украина не признала итоги голосований.