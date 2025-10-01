Работа интернета восстановлена в Афганистане
Власти Афганистана восстановили работу интернета спустя 48 часов после полного отключения.
Об этом сообщает TOLONews.
«Работа интернета возобновлена в Афганистане. Все телекоммуникационные сети страны возобновили работу», — говорится в сообщении телеканала.
Многие жители страны выразили радость в связи с восстановлением связи. Некоторые граждане призвали власть не допускать повторных отключений интернета и телекоммуникационных услуг в будущем.
По словам собеседников издания, бизнес столкнулся с серьёзными проблемами из-за трёхдневной приостановки интернета и связи.
Ранее в Афганистане наблюдалось полное отключение интернета.