Работа интернета восстановлена в Афганистане

Власти Афганистана восстановили работу интернета спустя 48 часов после полного отключения.

Об этом сообщает TOLONews.

«Работа интернета возобновлена в Афганистане. Все телекоммуникационные сети страны возобновили работу», — говорится в сообщении телеканала.

Многие жители страны выразили радость в связи с восстановлением связи. Некоторые граждане призвали власть не допускать повторных отключений интернета и телекоммуникационных услуг в будущем.

По словам собеседников издания, бизнес столкнулся с серьёзными проблемами из-за трёхдневной приостановки интернета и связи.

Ранее в Афганистане наблюдалось полное отключение интернета.