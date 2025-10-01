Обзор иноСМИ: недружественный шаг Трампа и сближение Сирии с Киевом

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Таинственная радиостанция разжигает страх ядерной войны»

Популярная российская коротковолновая радиостанция УВБ-76 (также известна как «Жужжалка») десятилетиями оставалась загадкой, пишет Wired. В эфире «Жужжалка» появилась в 1970-х годах. Эксперты считают ее частью системы советской военной связи, предназначенной для экстренных случаев и по-прежнему действующей. Слухи о «Жужжалке» породили мифы и теории заговоров. Вскоре после того, как этой весной президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп завершили телефонный разговор, «Жужжалка» снова ожила, отмечает Wired. Сквозь туман помех мужской голос монотонно произнес: «Николай, Женя, Татьяна, Иван». Он повторил сообщение, записанное русским фонетическим алфавитом, а затем последовательность цифр и букв. Полное сообщение выглядит так: «НЖТИ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529». Что это значит, можно только гадать. По версии Wired, в Кремле решили сделать радиостанцию «элементом бряцания оружием».

Истинное предназначение УВБ-76 почти наверняка безобидно и обыденно, отмечается в статье. Но Москва решила воспользоваться одержимостью людей этим каналом, чтобы подогреть страх перед ядерным армагеддоном, считает издание. Государственные СМИ начали сообщать, что станция передает «кодированные оповещения перед важными событиями» и «в периоды эскалации военной активности». Также УВБ-76 начали связывать с системой удаленного ядерного ответа «Периметр», которую называют «системой Судного дня» и «мертвой рукой». Считается, что «Периметр» способен автоматически отдать приказ о запуске всех баллистических ракет по заранее заданным координатам, даже если централизованного командования больше нет. Историк, наблюдатель за коротковолновыми станциями Марис Голдманис назвал идею, что УВБ-76 может автоматически отдавать команды на запуск ракет, «нелогичной и технически неосуществимой». Wired подчеркивает, что бункер, в котором размещается «Периметр», возможно, «общается с внешним миром с помощью сверхнизкочастотной радиосвязи, а не коротких волн».

Трамп рассказал, как отправил подлодку «к берегам России»

Президент США Дональд Трамп выступил перед сотнями высокопоставленных офицеров армии США на внеочередном совещании. В этой речи Трамп обозначил свой интерес к ВМС, заявив, что он изучает возможность использования линкоров, которые больше не применяются современными флотами, пишет The Washington Post.

Также Трамп высказался о ядерном потенциале США. Он напомнил, что ранее «переместил одну или две подлодки к берегам России просто из соображений безопасности». Трамп подчеркнул, что сделал это, так как слово на букву «я» (имеется в виду ядерное оружие) «нельзя использовать». Один из самых верных союзников Трампа за пределами Белого дома, Стивен Бэннон, заметил, что президент выглядел измотанным во время выступления в Куантико, отмечает WP. Бэннон подчеркнул, что Трамп очень много работает и «на его плечах лежит бремя всего мира».

Как Москва ответит на сближение Украины и Сирии?

Украина и Сирия договорились возобновить дипломатические отношения после трехлетнего перерыва. Это произошло во время встречи президента Сирии Ахмеда аш-Шара и Владимира Зеленского на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет Al Jazeera. Зеленский приветствовал этот шаг, подтвердив готовность Украины «поддержать Сирию на пути к стабильности». В свою очередь, Дамаск выразил надежду на построение «стратегического партнерства» с Киевом в различных областях.

Украина разорвала отношения с Сирией в 2022 году после того, как правительство свергнутого президента Башара Асада признало новые российские регионы. Как отмечает Al Jazeera, сближение Сирии и Украины подвергает испытанию «и без того непростые» отношения между Дамаском и Москвой. Хотя восстановление отношений с Киевом рассматривается как часть сирийской политики открытости миру, наблюдатели считают, что это примирение может открыть путь к переосмыслению позиции Сирии между Востоком и Западом. Некоторые аналитики предполагают, что новая Сирия прежде всего стремится преодолеть международную изоляцию и выстроить сбалансированные отношения с различными мировыми державами. Другие считают, что речь может идти даже об объединении Сирии и Украины «против России». Один из аналитиков отметил, что Дамаск может рассчитывать на поставки украинской пшеницы. Он считает, что Москва «не будет долго сидеть сложа руки» и постарается «всеми силами» помешать сближению Киева и Дамаска, чтобы не потерять свою монополию в сирийском вопросе. В частности, Москва может сыграть свою роль в оказании давления на Израиль с целью прекращения атак, подчеркивается в статье.

В США случился шатдаун из-за прекращения финансирования

Правительство США остановило работу из-за прекращения финансирования. Некоторые госучреждения теперь прекратят операции, а сотни тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, пишет The Wall Street Journal. Государственное финансирование прекратилось 1 октября после того, как Белый дом и законодатели-демократы не смогли достичь соглашения о расходах. В последний раз шатдаун в США произошел в 2019 году и продлился 35 дней. На этот раз приостановка работы правительства может иметь более серьёзные последствия, подчеркивает WSJ. Представители администрации Трампа заявили, что планируют использовать шатдаун для сокращения рабочих мест в различных ведомствах.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что республиканцы пытаются запугать демократов, отказываясь вести переговоры о продлении льгот по медицинскому обслуживанию и о других приоритетных вопросах. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что республиканцы «не собираются становиться заложниками» требований демократов. Трамп заявил, что демократы хотят, чтобы США «оплачивали нелегальную иммиграцию и медицинское обслуживание всех, кто въезжает в страну». Принятый в июле законопроект Трампа «Большой прекрасный билль» увеличил расходы на оборону и иммиграционную политику, сократив траты на зеленую энергетику и другие приоритеты демократов, а также значительно сократил программу медицинского страхования Medicaid для малообеспеченных и людей с инвалидностью.

Зачем турецкие националисты призывают к союзу с РФ и Китаем?

Глава турецкой ультраправой партии Девлет Бахчели предложил сформировать альянс между Турцией, Россией и Китаем для противостояния американо-израильскому альянсу, который он назвал «союзом зла», пишет Arabi 21. Предлагаемый союз Москвы, Анкары и Пекина политик назвал «лучшим дипломатическим, политическим и географическим вариантом противостояния американо-израильскому альянсу, бросающему вызов всему миру». Arabi 21 называет Бахчели ярым сторонником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - он призывает к внесению поправок в Конституцию, которые позволили бы Эрдогану баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

В статье отмечается, что альянс с Россией и Китаем означал бы «поворот Турции на 180 градусов с Запада на Восток», выход из НАТО и вывод альянса с турецкой территории. В то же время у России и Китая хорошие отношения с Израилем, пусть и не достигающие уровня отношений США и Израиля, подчеркнул автор Arabi 21. Заявления Бахчели можно расценивать как предостережение перед визитом Эрдогана в Нью-Йорк и его встречей с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивается в статье. Это попытка сказать, что у Турции есть альтернативы, помимо пребывания в западном лагере, и что НАТО может потерять Турцию, «вторую по величине военную державу альянса».