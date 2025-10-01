Война с Россией, которую требовали от Тбилиси страны Запада, привела бы Грузию к катастрофе.

Об этом заявил президент страны Михаил Кавелашвили в интервью американскому изданию Responsible Statecraft.

«Запад требовал от нас войны с Россией, которая противоречила бы нашим жизненно важным национальным интересам. Это закончилось бы теми же последствиями, что и в 2008 году, когда неразумные действия тогдашнего правительства, основанные на доверии к НАТО, привели Грузию к катастрофе», — заявил президент Грузии.

При этом Кавелашвили в интервью отметил, что Грузия осудила действия России на Украине, направило туда гуманитарную помощь и ввело ряд санкций против России. Однако, отмечает грузинский президент, правительство Грузии отказалось отправлять туда добровольцев на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

25 сентября, выступая в Организации Объединенных Наций (ООН), Михаил Кавелашвили поддержал Украину в «кровопролитной войне». Он также обратился к абхазам и осетинам, назвав их народами «по ту сторону оккупации».