В правительстве Молдавии обеспокоились влиянием Кремля

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан на первом заседании правительства после прошедших выборов заявил, что Кремль якобы не оставит страну в покое, однако Кишинев знает, что делать.

Его слова приводит портал NewsMaker.

«У нас новый мандат и мы должны работать еще усерднее. Я хочу поблагодарить институты, которые отлично справились и обеспечили честность голосования. Сейчас важно не опускать руки, потому что я не думаю, что Кремль просто оставит нас в покое, но мы знаем, что нам нужно делать», — сказал Речан.

По его словам, речь идет о формировании устойчивых институтов и проведении реформы правосудия, что позволит стране «создать Европу у себя дома».

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».