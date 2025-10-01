Трампа отвлекут от Украины
Прекращение работы федерального правительства США в отсутствие согласованного бюджета отвлечет американского лидера Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине.
Об этом заявил главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк, сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, работа всего американского правительства будет парализована, а у администрации просто не будет денег, что не поспособствует возвращению бесплатных поставок вооружений Киеву, как это было при бывшем президенте США Джо Байдене.
Ранее стало известно, что шатдаун американского правительства неизбежен. Сенат США завершил сессию во вторник, 30 сентября, так и не приняв законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий.