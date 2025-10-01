Кейт Миддлтон и принц Уильям разозлили соседей своим переездом

Принц Уильям и Кейт Миддлтон разозлили соседей своим переездом. Об этом сообщает издание The Sun.

Принц и принцесса Уэльские готовятся в ближайшие месяцы переехать в Форест-Лодж — особняк в георгианском стиле, расположенный недалеко от Виндзорского Большого парка. Из-за соображений безопасности члены королевской семьи ограничат вход в одну из частей сада. По словам журналистов, решение принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвало недовольство у местных жителей.

«Многие из нас выгуливают здесь собак уже 20 лет, так что когда нам говорят, что мы больше не можем этого делать, это словно удар под дых. Мы ежегодно платим за содержание парка, но нам больше не разрешат пользоваться его частью. Они сообщили нам всего за несколько дней, что этот участок леса закрывается навсегда. Теперь мне придется сесть в машину и отъехать подальше, чтобы выгулять собаку», — пожаловался будущий сосед пары.

Отмечается, что часть парка будет находится под круглосуточным видеонаблюдением. Также перед переездом супругов будут посажены деревья и кустарники и поставлен новый забор, который скроет дом от посторонних глаз.

19 сентября Кейт Миддлтон и принц Уильям привели принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи на съемочную площадку сериала о Гарри Поттере. Члены королевской семьи встретились с актерским составом, включая 11-летнего актера Доминика Маклафлина, который играет роль молодого волшебника Гарри Поттера. По информации журналистов, они присутствовали во время съемок некоторых сцен сериала. Также сообщалось, что принц Луи покатался на поезде «Хогвартс-экспресс».