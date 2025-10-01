России не удастся «стереть» Украину, она без сомнения выстоит в ходе конфликта. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Он заявил, что любая попытка «подчинить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается». Все попытки «стереть» ее завершались тем, что «враждебные империи рассыпались», сказал глава государства.

«Выстоит Украина и сейчас против этой России, без сомнения выстоит. Мы обязательно защитим наше государство», — подчеркнул Зеленский.

Накануне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что республика в 2022 году имела шансы выйти на границы 1991 года, однако допустила ошибку, поставив знак равенства между возвращением территорий и завершением конфликта. По его словам, сегодня все на Украине понимают, что выход к границам 2022 или 1991 года не приведет к завершению конфликта Москвы и Киева. Согласно утверждению экс-министра, противостояние закончится только тогда, когда «Россия откажется от идеи возвращения Украины под свой контроль».