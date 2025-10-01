Зеленский заявил, что России не удастся «стереть» Украину
России не удастся «стереть» Украину, она без сомнения выстоит в ходе конфликта. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».
Он заявил, что любая попытка «подчинить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается». Все попытки «стереть» ее завершались тем, что «враждебные империи рассыпались», сказал глава государства.
Накануне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что республика в 2022 году имела шансы выйти на границы 1991 года, однако допустила ошибку, поставив знак равенства между возвращением территорий и завершением конфликта. По его словам, сегодня все на Украине понимают, что выход к границам 2022 или 1991 года не приведет к завершению конфликта Москвы и Киева. Согласно утверждению экс-министра, противостояние закончится только тогда, когда «Россия откажется от идеи возвращения Украины под свой контроль».