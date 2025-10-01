Стала известна причина приостановки Октоберфеста в Мюнхене

Полиция Мюнхена проводит расследование после взрывов и пожара в жилом доме, поэтому проведение праздника Октоберфест приостановлено. Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте полиции в соцсети X.

Сегодня утром в Мюнхене прогремели взрывы. Полиция оцепила территорию в районе улицы Лерхенауэр-штрассе. Местным жителям и водителям рекомендовано избегать этого района или объезжать его.

«В настоящее время мы ведем расследование по всем направлениям. Изучаются возможные связи с другими местами в Мюнхене. По этой причине открытие фестивальной площадки [Октоберфеста] отложено», - говорится в заявлении пресс-службы полиции.

Городские власти Мюнхена объявили, что фестиваль будет закрыт как минимум до 17:00, пишет немецкое издание Bild.

Названа причина взрыва в Мюнхене

При этом недалеко от места происшествия у озера Лерхенауэр было обнаружено тело мужчины. По версии следствия, погибший заминировал и поджег дом своих родителей, а затем, предположительно, покончил с собой.

«У погибшего был рюкзак. Полиция опасается, что в нем может быть мина-ловушка. На месте происшествия работают специалисты по обезвреживанию взрывных устройств», - говорится в статье.

Организаторы Октоберфеста, который проходит неподалеку, уже подтвердили, что праздник не начнется до завершения проверки.