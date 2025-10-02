WSJ: США планируют предоставить Киеву разведданные для ударов по России

Вашингтон намерен предоставить Киеву разведданные для атаки российских территорий. Об этом в среду, 1 октября, сообщили американские чиновники в беседе с Wall Street Journal.

— США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Президент Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву, — добавили в материале.

В связи с этим правительство США ждет от стран НАТО аналогичной поддержки Украины. Кроме того, американская администрация рассматривает возможность поставок Киеву ракет Tomahawk и Barracuda.

Решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены, пока еще не было принято, уточнили в издании.

24 сентября также стало известно, что президент США получил от своего окружения данные о якобы планируемом наступлении украинских войск.

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в свою очередь отметил, что украинской армии нужно готовиться к значительному ухудшению ситуации на фронте.