В Европарламенте захотели запретить носить мусульманские головные уборы

Евродепутат правой группы «Европейские консерваторы и реформисты» Чарли Веймерс создал петицию о запрете ношения мусульманских головных уборов в стенах Европейского парламента (ЕП).

Об этом пишет Politico со ссылкой на документ.

«Запрет на ношение хиджаба укрепит беспристрастность, равенство и универсальность государственной службы в союзе, пошлет мощный сигнал поддержки расширению прав и возможностей всех женщин и гарантирует, что Европейский парламент будет служить нейтральным примером для государств-членов, гражданского общества и других международных организаций», — говорится в петиции.

По мнению евродепутата, выступившего с данной инициативой, ношение головных уборов затрудняет досмотр и идентификацию, создавая «определенные риски».

Сам Ваймерс заявил, что рассчитывает на широкую поддержку своей идеи, но другие депутаты раскритиковали ее. Депутат ЕП Хана Джаллул назвала петицию «наполненной ненавистью, сексизмом и исламофобией».

